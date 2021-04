Wie an jedem Freitag hat unsere Nicole auch in dieser Woche wieder jede Menge Fragen gesammelt, um diese mit Mick und Jürgen zu besprechen. So reden die drei in ihrem 3er Zoom über den Start in die neue Berichtssaison. Da lieferte ja die US-Banken ein regelrechtes Feuerwerk guter Zahlen. Doch auch Daimler überraschte heute mit einem operativen Gewinn von 5 Mrd. Euro. Analysten hatten lediglich mit 4 Mrd. Euro gerechnet. Für Immobilien-Unternehmen kam jetzt das überraschende Aus für den Mietpreisdeckel. Gute Aussichten also für Vonovia. Steil aufwärts geht es weiter mit dem Bitcoin. In diesem Zusammenhang werfen wir einen Blick auf den Börsengang von Coinbase. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.