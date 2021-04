DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM verstärkt Aufsichtsrat mit Prof. Dr. Christoph Hütten



16.04.2021 / 15:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Technologiegruppe BCM verstärkt Aufsichtsrat mit Prof. Dr. Christoph Hütten Frankfurt am Main, 16. April 2021. Mit heutiger Wirkung hat die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) Prof. Dr. Christoph Hütten als Aufsichtsratsmitglied bestellt. Mit Prof. Dr. Christoph Hütten wird der Aufsichtsrat der Brockhaus Capital Management AG um einen ausgewiesenen Finanzexperten ergänzt. Der selbstständige Unternehmensberater und Honorarprofessor an der Universität Mannheim bringt eine breitgefächerte Expertise in den Bereichen Finanzberichterstattung und Finanzprozesse mit. Als langjähriger Chief Accounting Officer der SAP SE war er bis 2020 für die Konzernrechnungslegung und externe Finanzberichterstattung des SAP-Konzerns zuständig und damit auch an den zahlreichen Akquisitionen der SAP aktiv beteiligt. Prof. Dr. Christoph Hütten war viele Jahre Mitglied der Verwaltungsräte des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. und der SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG. Darüber hinaus engagierte er sich fünf Jahre als Mitglied des Prüferrats der SAP Japan Co., Ltd. "Wir freuen uns, Prof. Dr. Christoph Hütten im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Er verfügt über wertvolles Know-how sowohl aus der Technologie-Branche als auch aus dem Finanzbereich und ergänzt somit ideal den bestehenden Aufsichtsrat", sagt Dr. Othmar Belker, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Brockhaus Capital Management AG. Der aus sechs Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Brockhaus Capital Management AG ist damit nunmehr vollständig besetzt. Über Brockhaus Capital Management Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM") mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

Weitere Informationen unter www.bcm-ag.com Kontaktinformationen Für Investoren: Brockhaus Capital Management

Paul Göhring

Head of Investor Relations

Phone: +49 69 20 43 40 978

E-Mail: goehring@bcm-ag.com Für Medien: USC - Svenja Lahrmann

Phone: +49 221 280 655 18

E-Mail: presse@us-communications.de

16.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de