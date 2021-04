Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Auftaktquartal 2021 wurden am Schuldscheinmarkt rund 4,2 Mrd. Euro in 28 Transaktionen valutiert, so Ulrich Kirschner, CFA bei der Helaba.Die Emissionssumme habe damit zwar unter dem Volumen des Vergleichszeitraumes des Vorjahres gelegen, es sei aber mehr als noch im 1. Quartal 2019 begeben worden. Angesichts der recht günstigen Refinanzierungskosten, die sich einigen Emittenten gegenwärtig am Corporate Bondmarkt bieten würden, würden die Analysten der Helaba das Ergebnis der ersten Jahresetappe für solide halten. Die anhaltend hohe Investorennachfrage habe dazu geführt, dass einige Deals deutlich überzeichnet gewesen seien. ...

