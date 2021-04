Der DAX ist am heutigen Freitag aus der langen Seitwärtsspanne von 15.190 bis 15.270 Punkte nach oben ausgebrochen. Aktuell notiert der DAX im Bereich 15.420 Punkten. Und damit direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals. Zuvor hieß es im Insight: "Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist der Index eher bullish einzustufen und könnte noch einmal an die obere Trendkanalbegrenzung hochlaufen." Die ...

