Mit einem deutlichen Kursplus von rund drei Prozent führt die Siemens-Aktie den DAX am Freitag an. In drei Wochen wird der Industriekonzern seine Bücher für das abgelaufene Quartal öffnen. Anleger können angesichts starker Geschäfte des Wettbewerbers ABB und optimistischer Analysten zuversichtlich sein.Am 7. Mai wird Siemens Zahlen präsentieren. Diese dürften die Erwartungen übertreffen, meint etwa Analyst Rizk Maidi von Jefferies. Die Aktie sei im Branchenvergleich zudem noch unterbewertet und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...