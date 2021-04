DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Daimler mit starkem Jahresauftakt

Daimler hat dank starker Autoverkäufe in China und guten Verkaufspreisen die Markterwartungen erneut spürbar übertroffen. Der operative Gewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahr um ein Vielfaches. Den überraschend vorgelegten Eckzahlen für das erste Quartal zufolge gab einmal mehr das Geschäft mit Premiumautos besonderen Rückenwind. Außerdem profitierte der Stuttgarter Konzern von Kostensenkungen. Das EBIT im Konzern stieg laut Mitteilung auf 5,75 Milliarden Euro nach 617 Millionen im Vorjahr. Analysten haben lediglich mit 4,96 Milliarden Euro gerechnet.

Volkswagen erzielt starkes Absatzplus im März

Volkswagen hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeugen im März ein kräftiges Verkaufsplus erzielt. Alle Konzernmarken erzielten ein teils deutlich zweistelliges Plus. Im Vorjahr waren die Absätze wegen den Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie allerdings in China und auch Europa teils massiv eingebrochen. Der Gesamtabsatz des VW-Konzerns kletterte im zurückliegenden Monat weltweit um 53 Prozent.

Porsche wächst weltweit: Absatz steigt im 1. Quartal um 36 Prozent

Porsche hat im ersten Quartal von starker Nachfrage in allen Regionen profitiert und weltweit 71.986 Fahrzeuge ausgeliefert, 36 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Am besten verkauften sich die beiden SUVs, Macan und Cayenne.

VW-Betriebsratschef nicht gegen Teilbörsengang von Porsche

Volkswagens Betriebsratschef Bernd Osterloh lehnt einen Börsengang des Tochterunternehmens Porsche nicht kategorisch ab. "Wenn der Preis stimmt, wäre es sicher eine Überlegung wert, Porsche an die Börse zu bringen. Als Teilbörsengang wohlgemerkt, mit einem Minderheitenanteil", sagte Osterloh der Wochenzeitung Die Zeit.

Volkswagen AG und IG Metall erzielen Tarifabschluss

Volkswagen hat sich mit der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) nach intensiven Verhandlungen auf ein umfassendes Tarifpaket mit 23 Monaten Laufzeit geeinigt. Rückwirkend für den Zeitraum seit 1. März 2020 wird den Mitarbeitern eine einmalige Corona-Beihilfe in Höhe von 1.000 Euro im Juni dieses Jahres ausgezahlt. Ab Januar 2022 folgt eine Entgelterhöhung von 2,3 Prozent.

VW-Käufern steht im Dieselskandal Erstattung der Finanzierungskosten zu

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat sich mit einem weiteren Aspekt des VW-Dieselskandals befasst: die Finanzierungskosten des Autokaufs. Der sechste Zivilsenat entschied, dass der Autobauer einer betroffenen Käuferin neben dem Kaufpreis auch die Darlehenszinsen und die Kosten für eine Kreditausfallversicherung erstatten muss. Er bestätigte damit ein Urteil des Kölner Oberlandesgerichts und verwarf die Revision von VW.

Elringklinger erhöht nach guten Jahresauftakt die Margen-Prognose

Der Automobilzulieferer Elringklinger ist dank eines anhaltend guten Ersatzteilgeschäfts mit einem Umsatz- und Gewinnsprung ins Jahr gestartet und wird für 2021 optimistischer. Nach vorläufigen Zahlen hat der Konzern in den ersten drei Monaten den Umsatz auf 424 Millionen Euro von 396 Millionen Euro erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte auf 48,4 Millionen Euro von 16 Millionen Euro.

Pierer Industrie stockt Anteil an Leoni auf - Aktie mit Kurssprung

Der österreichische Unternehmer Stefan Pierer hat seine Beteiligung an dem Automobilzulieferer Leoni weiter aufgestockt. Seine Beteiligungsgruppe Pierer Industrie hält nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 15 Prozent an dem SDAX-Unternehmen, zuletzt lag der Anteil bei 10 Prozent. Die Leoni-Aktie reagierte auf die Nachricht am Mittwoch mit einem Kurssprung um bis zu 12 Prozent.

Europäischer Neuwagenmarkt macht im März einen Sprung

Die Pkw-Neuzulassungen in Europa sind im März rasant gestiegen, nachdem im Vorjahr die pandemiebedingte Schließung von Autohäusern den Fahrzeugabsatz abgewürgt hatte. Der Herstellerverband Acea meldete für die Europäische Union, die Freihandelszone Nafta und Großbritannien ein Plus von knapp 63 Prozent auf 1,388 Millionen Fahrzeuge. Damit konnte der spürbare Rückgang der ersten beiden Monaten überkompensiert werden.

Chinas Autobauer Geely erwägt Spac-Transaktionen

Der chinesische Autobauer Geely erwägt Informanten zufolge Investitionen in die derzeit populären Spacs. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, ist die Geely Automobile Holdings Ltd., zu der auch die Volvo Car Group und mehrere Elektroautomarken gehören, in Gesprächen zum Sponsoring eines solchen börsennotierten Akquisitionsvehikels, das in einem IPO an der Nasdaq 300 Millionen US-Dollar einsammeln könnte.

