GECCI Immobilien übernimmt zwei Einfamilienhäuser im Rohbau in NRW - diese und weitere News im Überblick.GECCI Immobilien erwirbt zwei Einfamilienhäuser im Rohbau in NRWNach dem Neubauprojekt im niedersächsischen Bockenem hat GECCI Immobilien nun zwei benachbarte Grundstücke mit je einem Einfamilienhaus im Rohbau in Nordrhein-Westfalen erworben. Die Grundstücke haben eine Fläche von 546 beziehungsweise 420 Quadratmetern. Bei den Rohbauten handelt es sich um ein Eckreihenhaus mit 113,5 Quadratmetern Wohnfläche sowie ein Reihenhaus mit 122,26 Quadratmetern Wohnfläche. Der Innenausbau der Einfamilienhäuser soll im Mai beginnen, zudem will die Gesellschaft Photovoltaik-Anlagen installieren, nach der Fertigstellung sollen die beiden Häuser über den Energieeffizienz-Standard KfW-55 verfügen.

