DJ MÄRKTE EUROPA/China-BIP treibt Euro-Stoxx-50 über 4.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben am Freitag sehr fest geschlossen. Daten aus China stützten. Die dortige Wirtschaft war im ersten Quartal um 18,3 Prozent gewachsen gegenüber Vorjahr. Die Konsumfreude der Chinesen explodierte in Richtung Quartalsende regelrecht, der Umsatz im Einzelhandel schoss im März um 34 Prozent nach oben. Das ist das höchste jemals verzeichnete Plus. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 15.460 Punkte - bei 15.474 wurde ein weiteres Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 legte 1 Prozent auf 4.033 zu.

Auf Ebene der Einzelunternehmen demonstrierte Daimler (+2,7%) eindrucksvoll, dass die Erholung in China auch bei den Einzelunternehmen ankommt. Eine Mischung aus hohem China-Absatz und guten Verkaufspreisen hatten Cashflow und Gewinn im ersten Quartal bei Daimler deutlich über den Konsensschätzungen ausfallen lassen. Mit 5,75 Milliarden Euro lag der Gewinn klar über der Prognose von 4,96 Milliarden.

Bei Heidelbergcement dürften Prognosen angehoben werden

Auch Heidelbergcement (+1,9%) hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Positiv wurde insbesondere die Ertragsentwicklung gewertet. Die Analysten von Berenberg strichen positiv heraus, dass das operative Ergebnis ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute und rund 23 Prozent über dem Konsens gelegen habe. Die Analysten rechneten damit, dass die Konsensprognosen im niedrigen einstelligen Prozentbereich angehoben würden.

Bei L'Oreal (-1,8%) sprachen Händler von Gewinnmitnahmen trotz starker Umsatzzahlen zum ersten Quartal. Die Aktie sei bereits seit Februar um über 10 Prozent gelaufen. Überraschend stark entwickelte sich beim französischen Kosmetikkonzern der Umsatz im Onlinehandel.

Rund lief es auch bei Hellofresh (+3,3%). Der Kochboxenlieferant hatte den Ausblick angehoben. Das von der Corona-Pandemie profitierende Unternehmen konnte den Umsatz zuletzt mehr als verdoppeln, Analysten hatten nur mit plus 68 Prozent gerechnet.

Elringklinger hebt Ausblick an

Elringklinger stiegen nach guten Erstquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick um 8,4 Prozent. Der Automobilzulieferer rechnet für 2021 nun mit einer EBIT-Marge von rund 5 bis 6 Prozent, nachdem die Schätzung vorher auf rund 4 bis 5 Prozent gelautet hatte. Die DZ-Bank ging bislang von einer EBIT-Marge von 4,5 Prozent aus. Es dürfte also Nachholbedarf bei den Konsensschätzungen im Markt bestehen.

In Hausselaune zeigten sich Pfeiffer Vacuum (+12,1%). Hier boomte das Geschäft dank der extrem hohen Dynamik am Halbleitermarkt und einer guten Nachfrage von den Endmärkten. Der Vakuumpumpenhersteller steigerte den Konzernumsatz um 25 Prozent auf das höchste Quartalsniveau der Unternehmensgeschichte. Der Auftragseingang erreichte zudem Rekordniveau.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.032,99 +39,56 +1,0% +13,5% Stoxx-50 3.417,15 +30,04 +0,9% +9,9% Stoxx-600 442,49 +3,94 +0,9% +10,9% XETRA-DAX 15.459,75 +204,42 +1,3% +12,7% FTSE-100 London 7.019,53 +36,03 +0,5% +8,1% CAC-40 Paris 6.287,07 +52,93 +0,8% +13,3% AEX Amsterdam 716,80 +3,00 +0,4% +14,8% ATHEX-20 Athen 2.176,13 -17,96 -0,8% +12,5% BEL-20 Brüssel 3.978,43 +36,95 +0,9% +9,9% BUX Budapest 42.997,61 +370,90 +0,9% +2,1% OMXH-25 Helsinki 5.117,29 +80,16 +1,6% +11,6% ISE NAT. 30 Istanbul 1.459,88 -5,85 -0,4% -10,8% OMXC-20 Kopenhagen 1.519,21 +14,29 +0,9% +3,7% PSI 20 Lissabon 4.987,99 +28,49 +0,6% +2,4% IBEX-35 Madrid 8.613,50 +41,90 +0,5% +6,7% FTSE-MIB Mailand 24.744,38 +215,69 +0,9% +10,3% RTS Moskau 1.497,05 +22,20 +1,5% +7,9% OBX Oslo 960,62 +11,99 +1,3% +11,9% PX Prag 1.103,78 +9,67 +0,9% +7,5% OMXS-30 Stockholm 2.280,50 +37,52 +1,7% +21,6% WIG-20 Warschau 2.012,27 -7,02 -0,3% +1,4% ATX Wien 3.232,74 +26,97 +0,8% +15,7% SMI Zürich 11.262,97 +64,27 +0,6% +5,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 0,03 -0,50 US-Zehnjahresrendite 1,57 -0,01 -1,11 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:29 % YTD EUR/USD 1,1978 +0,08% 1,1966 1,1964 -1,9% EUR/JPY 130,32 +0,14% 130,26 130,07 +3,4% EUR/CHF 1,1017 -0,16% 1,1029 1,1030 +1,9% EUR/GBP 0,8666 -0,18% 0,8708 0,8677 -3,0% USD/JPY 108,81 +0,06% 108,86 108,72 +5,3% GBP/USD 1,3821 +0,25% 1,3741 1,3788 +1,1% USD/CNH (Offshore) 6,5256 -0,01% 6,5293 6,5260 +0,4% Bitcoin BTC/USD 61.660,99 -2,85% 61.486,71 62.587,50 +112,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,21 63,46 -0,4% -0,25 +29,8% Brent/ICE 66,81 66,94 -0,2% -0,13 +29,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.778,05 1.763,60 +0,8% +14,45 -6,3% Silber (Spot) 26,05 25,85 +0,8% +0,20 -1,3% Platin (Spot) 1.204,10 1.197,45 +0,6% +6,65 +12,5% Kupfer-Future 4,18 4,22 -0,9% -0,04 +18,6% ===

April 16, 2021 12:12 ET (16:12 GMT)

