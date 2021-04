Daimler meint es ernst mit der Elektromobilität. Das neueste Modell zeigt in welche Richtung es für die Schwaben geht. Was kann der neue EQS? Der vierte vollelektrische Mercedes wurde endlich vorgestellt. Die EQS genannte Oberklasse-Limousine reiht sich nun neben dem Kleinwagen EAQ, dem SUV EQC und dem Transporter EQV ein. Die EQ genannte Elektrosparte von Daimler wird also erweitert. Bei dem EQS handelt es sich um eine 5,21m lange Limousine mit ...

