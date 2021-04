Aroundtown (LU1673108939) versucht sein Engagement bei Globalworth zu verbilligen. Zusammen mit der CPI Property Group (LU0251710041) hält man mehr als 50 % an der börsennotierten Globalworth Real Estate Investment Limited (GG00B979FD04). Die beiden Gesellschaften haben ihre Intention veröffentlicht, einen Tender für die restlichen ausstehenden Aktien zu eröffnen, der je Globalworth Aktie 7 Euro in bar bietet. Das entspricht einer Prämie von knapp 20 % im Vergleich zum letzten Schlusskurs vor dem Angebot.Globalworth war in den vergangenen acht ...

