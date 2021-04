Halle (ots) - Während die Betrüger das ausnutzen, können die deutschen Behörden nur zusehen, wie den Hä-schern ein Opfer nach dem anderen ins Netz geht. Denn die Hacker sitzen quasi am anderen Ende der Welt - selbst, wenn sie identifiziert würden, wäre eine Strafverfolgung schwierig. So blieben bereits in der Vergangenheit viele Hackerangriffe aus dem Ausland ungesühnt - etwa auf Krankenhäuser oder gar den Bundestag.



Die Vorfälle verdeutlichen einmal mehr die massiven Lücken bei der Sicherheit im Netz. Angesichts des Digitalisierungsschubs in der Pandemie sollten Polizei und Justiz hier zügig nachrüsten - und sich stärker international vernetzen.



