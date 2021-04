Vom 06.04.2021 bis heute schrammte der DAX seitwärts, dann platzte der Knoten. Dazwischen wurde das Kurs-Gap vom 06.04.2021 zwar nicht ganz geschlossen, aber doch überwiegend. Und so erreichte der deutsche Leitindex zum Handelsschluss ein neues Allzeithoch bei 15.460, was 204 Punkte bzw. 1,34 % über dem gestrigen Schlusskurs lag. In New York ist die Entwicklung derzeit uneinheitlich. Der DJIA legt aktuell 93 Punkte auf 34.124 Zähler zu, während der Nasdaq 100 21 Punkte tiefer bei 14.006 Zählern steht.Im DAX wurde heute die Aktie von Bayer (DE000BAY0017) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...