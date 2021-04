Die Aktie des Wasserstoff- und Wasserstoffzellen-Herstellers PLUG POWER (US72919P2020) unterschritt gestern am 15.04.2021 erstmalig seit über einem Jahr die längerfristig üblicherweise das wichtigste charttechnische Unterstützungsniveau markierende 200-Tage-Linie. Der Kurs stieg vor über einem Jahr auf ein Hoch bei 74 USD am 26.01.2021. Seit diesem Rekordstand korrigierte der Kurs in einem schon als Crash zu bezeichnenden Ausmaß um fast - 65 %.Chart: PLUG POWER mit 200-Tage-Linie (in USD){{GOGGLE ADSENSE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...