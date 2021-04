Las Vegas und Vancouver, 16. April 2021. Taat Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT, OTCQX: TOBAF, Frankfurt: 2TP2) ("TAATTM") freut sich bekannt zu geben, dass Worldwide Vape Distribution ("WWV") eine Großhandelsbestellung von TAAT Original, Smooth und Menthol zur Lieferung an seine Lagereinrichtung in Dallas in Texas im Wert von 1 Million US-Dollar (ca. 1,2 Millionen kanadischen Dollar) getätigt hat. Diese Bestellung, die im Laufe des Jahres 2021 in mehreren Lieferungen erfüllt werden soll, besteht aus gleichen Mengen jeder TAAT-Sorte, verpackt im branchenüblichen Format von Master Cases, die auf Versandpaletten für den Großhandelsvertrieb zusammengestellt sind. Nach der Markteinführung von TAAT im Einzelhandel in Ohio im vierten Quartal 2020 hat das Unternehmen ein landesweites Vertriebsnetz genutzt, um das Produkt in Tabakverkaufsstellen zu platzieren, was zu durchschnittlich etwa zehn neuen Ladenplatzierungen pro Woche geführt hat. Im Februar 2021 führte das Unternehmen TAAT auf anderen US-Märkten ein, indem es ein E-Commerce-Portal startete, über das der Großteil der Raucher über 21 Jahre in den USA individuelle Geschmacksrichtungen von TAAT in Kartons für die Lieferung nach Hause erwerben kann. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Großhandelsbestellung von WWV zu einem Wachstum des Marktprofils von TAAT in seinem zweiten vollen Kalenderquartal der Verfügbarkeit im Einzelhandel führen kann.

In einer Pressemitteilung vom 7. Juli 2020 meldete das Unternehmen WWV als seinen ersten Vertriebspartner in den USA, der über direkte und indirekte Beziehungen Zugang zu über 10.000 Einzelhandelsgeschäften in 38 US-Bundesstaaten hat. WWV hat eine einflussreiche Position in der Kategorie der Tabakalternativen und vertritt ein großes Portfolio an Unternehmen, die Hardware und Zubehör für elektronische Zigaretten herstellen. Abgesehen von seinem Einzelhändlernetz verfügt WWV auch über einen Online-Laden, über den es eine Auswahl an Hardware für elektronische Zigaretten und damit in Zusammenhang stehendes Zubehör, "E-Liquid"-Kartuschen sowie Einwegartikel anbietet. Da ein beträchtliches Segment der Nutzer von elektronischen Zigaretten Tabakraucher im Alter von über 21 Jahren sind, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass seine Produktlinie von tabak- und nikotinfreien brennbaren Produkten an die Interessen der Kundenbasis sowohl von WWV als auch der Einzelhändler in seinem Netz angepasst werden könnte.

Ab diesem Monat wird TAAT eine Bestellung im Wert von 1 Mio. USD/1,25 Mio. CAD der in Dallas ansässigen Firma WWV erfüllen, die TAAT in den Sorten Original, Smooth und Menthol an Einzelhändler in den gesamten USA neben ihrem aktuellen Angebot in der Kategorie der Tabakalternativen vertreiben wird.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

TAAT wird ab Ende April 2021 damit beginnen, die Bestellung von WWV zu liefern, wobei die unterschiedlichen Sorten auf Basis der von WWV ermittelten prognostizierten Nachfrage auf den einzelnen Märkten priorisiert werden. Nach Ermessen von WWV könnte das Unternehmen Teillieferungen direkt an die verbundenen Vertriebshändler von WWV senden, um die Vorlaufzeiten für Lieferungen an Tabakeinzelhändler in ausgewählten Regionen zu verkürzen. Das Unternehmen beabsichtigt, mit WWV zusammenzuarbeiten, um Vertriebsinitiativen mit Werbekampagnen auf neuen Märkten abzustimmen, um die Bekanntheit von TAAT bei Rauchern über 21 Jahren zu steigern.

Muhammad Abbas, Chief Executive Officer von WWV, sagte: "Noch bevor die marktreife Variante von TAAT im vergangenen Sommer vollständig entwickelt war, erkannte ich ihr Potenzial als bessere Alternative zu einem Produkt, das regelmäßig von über einer Milliarde Menschen weltweit konsumiert wird. In der Verdampfungsbranche ist es üblich, dass Raucher über 21 Jahre elektronische Zigaretten als Tabakersatz probieren. Allerdings wird regelmäßig darüber berichtet, wie sehr sie das Gefühl vermissen, eine Zigarette anzuzünden, den Tabak beim Brennen zu schmecken und zu riechen, den Rauch beim Ausatmen zu sehen und die Asche zwischen den Zügen wegzuschnippen. Angesichts unserer landesweiten Reichweite könnten wir nicht stolzer sein, eine Bestellung dieser Größenordnung zu tätigen, um einer der Katalysatoren für den Vertrieb von TAAT in Einzelhandelsläden auf mehreren neuen US-Märkten zu sein."

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, sagte: "Nachdem wir nun einige Monate lang das Interesse von Rauchern über 21 Jahren geweckt haben, haben wir damit begonnen, einige Muster in Zusammenhang mit dem Interessenfluss von Rauchern zu erkennen, die Einzelhändler nach TAAT fragen, die dann wiederum ihre jeweiligen Großhändler nach dem Produkt fragen. Obwohl wir eine Nachfrage aus den gesamten USA verzeichnen, erkennen wir die Notwendigkeit, strategisch zu ermitteln, welche Märkte wir als nächstes betreten werden. Eine Voraussetzung dafür ist die Sicherung des Vertriebs und nach Gesprächen mit dem Managementteam von WWV haben wir festgestellt, dass sie uns Einzelhändler auf mehreren unserer vorrangigen Märkte vermitteln können. Es ist eine große Ehre für uns, dass WWV nicht nur so viel Vertrauen in TAAT hatte, dass es lange vor der Produkteinführung unser erster Vertriebspartner wurde, sondern auch, dass es gleich zu Beginn der Geschäftstätigkeit TAAT im Wert eines siebenstelligen Betrags bestellt hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit WWV, um unsere Präsenz in der Tabakindustrie im Wert von 814 Milliarden US-Dollar zu erweitern, während wir den Grundstein für die Fortsetzung unseres bisherigen Erfolgs legen."

Über Worldwide Vape Distribution

Worldwide Vape Distribution ("WWV") mit Sitz in Dallas (Texas, USA) ist ein in der Kategorie der E-Zigaretten tätiger Großhändler, der über direkte und indirekte Beziehungen ein Netzwerk von über 10.000 Einzelhändlern in 38 US-Bundesstaaten beliefert. Mit der zunehmenden Verfeinerung von Vaping-Produkten ist WWV ständig bemüht, eine Auswahl von hochmodernen Geräten, Zubehör und Vape-Liquids zusammenzustellen. WWV wurde 2020 der erste Vertriebspartner von TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. und erweiterte damit sein Portfolio an Alternativen zu Tabakzigaretten.

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: mögliche Auswirkungen des Vertriebs von TAAT durch WWV über sein Netzwerk in 38 US-Bundesstaaten. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

