Manchmal spielt das Internet verrückt. Wer am heutigen Tag in die Twitter Trends guckte und ein wenig von deutscher Rechtschreibung versteht, der traute womöglich seinen Augen nicht. Auf Platz ein der Trends lag AstraZenaca. Richtig gelesen, an der Stelle wo sonst ein "e" seinen angestammten Platz hat, machte sich nun ein "a" breit.Und alle sind dabei - viele unwissentlichDieser Umstand scheint viele nicht zu stören: renommierte Zeitschriften, TV-Sender, Prominente und Influencer waren fleißig dabei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...