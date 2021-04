Nach Aufnahme der Börsennotierung dürfte es bei Tier One Silver gleich hoch hergehen. Das sind aussergewöhnliche Silberwerte die nach noch viel mehr aussehen...

Unternehmensbeschreibung

Nachdem Auryn Resources 2020 Eastmain Resources erworben hatte, sortierte sich das Unternehmen komplett neu und gliederte seine peruanischen Assets in zwei neue Unternehmen aus. Nach der Aufspaltung wurde Auryn am 9. Oktober 2020 nach den unterschiedlichen Rohstoffen und der unterschiedlichen geographischen Lage in drei neue Unternehmen aufgeteilt. Fury Gold Mines ist für den Aufbau eines kanadischen Gold-Bergbauunternehmens zuständig. Sombrero Resources hat die Entdeckung eines Weltklasse-Kupfer-Gold Distrikts in Peru unter sich und Tier One Silver ist für die Verfolgung von Weltklasse- Silber und Goldfunden in Süd-Peru verantwortlich. Tier One ist bisher noch nicht börsengeführt, durchläuft aber gerade den Prozess zum amerikanischen und kanadischen Listing, um bis Ende April 2021 handelbar zu sein.

Projekte

Peru bietet sensationelle geologische Voraussetzungen. Die genehmigungsfreundliche Gerichtsbarkeit ist weltweit führend bei der Silber-, Gold- und Kupferproduktion. Im weltweiten Vergleich rangiert das südamerikanische Land auf Platz 6 der größten Goldproduzenten, auf Platz 2 der größten Kupferproduzenten und auf Platz 3 der größten Silberproduzenten. Zeitgleich ist es noch zusätzlich im Besitz der weltweit größten Silberreserven.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Flaggschiff-Projekt Curibaya umfasst etwa 11.000 Hektar in einem Kupfer-Porphyr-Gürtel, der einige der größten Porphyr-Lagerstätten Perus beherbergt. Darunter die Lagerstätte Cerro Verde von Freeport McMoRan, die Lagerstätten Cuajone und Toquepala von Southern Copper, sowie die Lagerstätte Quellaveco von Anglo American. Das Besondere beim Curibaya-Projekt ist, dass es das erste größere epithermale Vorkommen in diesem metallogenen Gürtel ist, das die regionale Incapuquio-Verwerfungszone und seine Nebenstrukturen umfasst, die sowohl als epithermale wie auch porphyrische Mineralisierungsarten in der Region interpretiert werden.

Das Projekt Curibaya befindet sich 48 km nord-nordöstlich der Provinzhauptstadt Tacna und besitzt einen außergewöhnlich guten Zugang zur lokalen Infrastruktur, da Strom Wasser, Straßen und ein Verladehafen bereits in der Nähe vorhanden sind.

WELTKLASSE-EXPLORATIONSMÖGLICHKEIT

Erste Gesteinsschürfproben bei Curibaya haben zahlreiche hochgradige Proben von Silber, Gold und Kupfer über ein 4 x 5 Kilometer großes Alterationssystem ergeben, die in der Spitze bis zu 298 kg/t Silber und 14,1 g/t Gold betragen. Insgesamt konnten 81 Proben mit Silbergehalten von über 500 g/t und 60 Proben mit Goldgehalten von über 2 g/t in 3 Hauptgang-Korridoren gefunden werden.

Tier One Silver verfügt bereits über die FTA Bohrgenehmigung. Die FTA erlaubt es dem Unternehmen, bis zu 40 Bohrlöcher von 20 Plattformen aus auf einem 473 Hektar großen Gebiet zu bohren, das innerhalb der 20 Quadratkilometer großen mineralisierten Alterationszone liegt. Geplanter Starttermin für das Bohrprogramm ist nach der Regenzeit im April 2021 und es soll bis zum Jahresende andauern. Somit kann hoffentlich auch geklärt werden, dass es sowohl epithermale Edelmetallziele mit mittlerer Sulfidierung als auch Kupferporphyrziele gibt. Erste Bohranalysen soll es voraussichtlich 4-8 Wochen nach Beginn der Bohrungen, abhängig von den COVIS-Beschränkungen in Peru, geben.

Am 1. Februar 2021 konnte ein Optionsabkommen zum Erwerb des Grundstücks Emilia im Süden Perus abgeschlossen werden. Das Projekt stellt eine beträchtliche Porphyr-Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG)-Chance dar und befindet sich an der Küste etwa 80 Kilometer südwestlich von Arequipa und 7 Kilometer westlich des National Highway 15 mit einem hervorragenden Zugang zu weiterer Infrastruktur. Geologisch gesehen befindet sich das 1.400 Hektar große Grundstück innerhalb des kreidezeitlichen Porphyr- und IOCG-Gürtels, der die Lagerstätten Zafranel (Teck Resources), Tia Maria (Southern Copper Corp.) und Mina Justa (Minsur S.A.) in direkter Nachbarschaft von weniger als 150 Kilometer beherbergt.

Aufgeteilt in West- und Ost-Zielgebiet, ist das Hauptziel bei Emilia eine Kupfer-Gold-Mineralisierung, die sich unterhalb einer intensiven Zone mit Auslaugung und Alteration befindet. Mehrstufige Mineralisierungsereignisse haben eine starke strukturelle Kontrolle mit Brekzienkörpern und Stockwork-Aderzonen, die signifikante Gold- und Kupferwerte von bis zu 3,31 g/t Gold und 1,77 % Kupfer aus Due-Diligence-Proben aufweisen. Das Projekt ist praktisch ungetestet, da bisher nur ein einziges Bohrloch auf dem Projekt niedergebracht wurde.

Das östliche Zielgebiet ist durch eine nach Nordwesten verlaufende Gold-in-Boden-Anomalie auf einer Fläche von 600 mal 400 Metern und eine begleitende Kupfer-in-Boden-Anomalie auf einer Fläche von 1 mal 750 Metern gekennzeichnet. Das westliche Zielgebiet ist durch lückenhafte Goldanomalien gekennzeichnet, die in nordwestlicher Richtung über eine Streichlänge von 750 m ausgerichtet sind, mit einer begleitenden Kupferanomalie, die in ost-westlicher Richtung über eine Streichlänge von etwa 1 km ausgerichtet ist.

Das dritte Projekt im südlichen Teil Perus trägt den Namen Huilacollo und liegt ganz in der Nähe der anderen beiden. Das epithermale Grundstück umfasst etwa 3.300 Hektar mit intensiver hydrothermaler Alteration, die mit einer epithermalen Gold-Silber-Mineralisierung in einem Gebiet von vier mal sechs Kilometern übereinstimmt. Historische Bohrungen haben eine mineralisierte Zone umrissen, die entlang eines 4 km langen, von Norden nach Süden verlaufenden Korridors für eine Erweiterung offen ist.

Nur 52 Kilometer von Tacna entfernt verfügt es über eine gute Infrastruktur mit einer Straße inklusive nahe gelegenen Hochspannungsleitungen und Wasser. Angrenzend an das Grundstück Huilacollo befinden sich die Grundstücke Tacora und Andamarca. Das technische Team von Tier One glaubt, dass das epithermale System auf den Tacora-Lizenzen die Fortsetzung desselben epithermalen Oxidgoldsystems ist, das auf den Huilacollo-Lizenzen beobachtet wurde. Die Andamarca-Lizenz bietet Tier One eine strategische Landposition, die aus infrastruktureller Sicht als wichtig erachtet wird, falls ein zukünftiger Abbau stattfinden sollte.

Historische Explorationen zeigen Schürfgräben mit Abschnitten von bis zu 38 Meter mit 6,7 g/t Gold und Bohrlöcher einschließlich 34 Meter mit 2,14 g/t Gold. Stand heute macht die Mineralisierung, so wie sie derzeit definiert ist, weniger als 10 % des Gebiets der geophysikalischen Ziele erster Ordnung aus. Daher werden sich die anfänglichen Explorationsarbeiten auf die rasche Festlegung von Bohrzielen durch strukturelle Kartierungen, Schürfungen, volumetrische Probenahmen und Multispektralanalysen konzentrieren.

Das vierte Projekt mit dem Namen Coastal Batholith befindet sich in der nördlichen Hälfte des kreidezeitlichen Porphyr- und IOCG-Gürtels von Peru und liegt etwa 180 km nördlich von Lima in der Nähe des Pan-American Highway. Es besteht aus fünf Zielgebieten an der Küste Perus mit einer Gesamtfläche von 41.000 Hektar, die sowohl Edel- als auch Basismetallmöglichkeiten bieten. Tier One ist der Meinung, dass sich hier dieselbe Geologie wie im südlichen Teil des kreidezeitlichen Porphyr- und IOCG-Gürtels vorfinden lässt. Jedoch wurde das bisher noch nie systematisch erkundet.

Finanzen

Finanziell ist das Explorationsunternehmen zurzeit gut ausgestattet. Mit Barmitteln von fast 15 Millionen CAD verfügt es über genügend Cash, um die erste Phase der Bohrungen bei Curibaya, sowie die Akquisitionskosten und die Vorbohrarbeiten auf den Projekten Emilia und Coastal Batholith stemmen zu können. Knapp 126 Millionen Aktien sind im Umlauf, wovon Newmont Goldcorp. (Stand 02. März 2021) 10,6 % hält. Das Management und die Direktoren sind mit 12,5%, weitere nachstehende Unternehmen mit 30,5% und weitere Institutionen mit 10% an Tier One Silver beteiligt. Somit ergibt sich für weitere Kleinaktionäre eine Beteiligung von 36,4% am Unternehmen.

Management

Geführt wird Tier One Silver von einem erfahrenen und sehr guten Management-Team.

Präsident, CEO und Direktor ist Peter Dembicki. Herr Dembicki verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung und Vermögensverwaltung. Als Mitglied von Canaccord Genuity strukturierte und überwachte er zahlreiche private, öffentliche und Buy-Deal-Finanzierungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar in den Bereichen Bergbau und natürliche Ressourcen.

Die beiden Co-Gründer und Co-Vorsitzenden von Tier One Silver sind Ivan Bebek und Shawn Wallace. Herr Bebek verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzierung, Auslandsverhandlungen und Akquisitionen in der Mineralienexplorationsbranche. Sein Verständnis der Kapitalmärkte und seine Fähigkeit, Unternehmen, mit denen er in Verbindung stand, zu positionieren, zu strukturieren und zu finanzieren, waren maßgeblich an deren Erfolg beteiligt. Herr Bebek war früher President, CEO und Mitbegründer von Cayden Resources, das im November 2014 für 205 Mio. $ an Agnico Eagle Mines verkauft wurde, und ein Mitbegründer von Keegan Resources (jetzt Galiano Gold).

Herr Wallace war bereits an allen Sparten der Bergbauindustrie beschäftigt. Von der Mineralexploration und dem Projektmanagement bis hin zu Finanzierungen, Fusionen und Übernahmen, sowie der Unternehmensentwicklung. In den letzten 30 Jahren war Herr Wallace maßgeblich am Aufbau zahlreicher hochwertiger Mineralexplorations-, -erschließungs- und -produktionsunternehmen beteiligt, unter anderem als Mitbegründer von Cayden Resources, das von Agnico Eagle Mines für $205 Mio. erworben wurde. Herr Wallace ist auch Mitbegründer und Direktor von Asanko Gold (jetzt Galiano Gold), Executive Chairman und Direktor von Torq Resources und Vorsitzender und Direktor von Sombrero Resources.

Michael Henrichsen ist ein Chef Geologe und leitet das technische Team von Tier One Silver. Zuvor war Herr Henrichsen der globale Strukturgeologe bei Newmont, wo sein Einsatz die Reserven- und Ressourcenbasis im Ahafo-Distrikt in Ghana deutlich erhöhten. Zudem arbeitete er auch ausgiebig in anderen großen Goldlagern in Südamerika, dem Carlin Trend, Guinea und Kanada.

Ein weiterer ehemaliger Top-Manager von Newmont ist Dave Smithson, der nun für die globale Exploration und Entdeckung bei Tier One Silver verantwortlich ist. Zuvor arbeitete Herr Smithson als globaler Goldspezialist für Newmont, wo er unter anderem an der Erweiterung der Gold-Unzen-Reserven in den Distrikten Ahafo, Yanacocha und Carlin beteiligt war. In jüngerer Zeit leitete Herr Smithson den technischen Erfolg des Gold-Kupfer-Projekts Barqueño in Jalisco, Mexiko, der im Kauf durch Agnico Eagle Mines für 205 Mio. $ gipfelte.

Zukunft/Ziele/Fazit

Tier One Silver wird für die erfolgreiche Exploration und Entwicklung von Weltklasse Silber- und Goldentdeckungen in Südperu stehen. Das Management kann bereits einige Erfolge vorweisen und mit Hilfe des renommierten technischen Teams bestehen hervorragende Möglichkeiten, große Explorationsziele zu verfolgen. Die ersten Explorationsergebnisse werden in den nächsten Wochen und Monate veröffentlicht, so dass man dann noch besser abschätzen kann auf welchem Schatz das Unternehmen sitzt.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA0084741085,US6516391066,XD0002747026,XD0002746952,CA36352H1001,CA36117T1003