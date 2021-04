Der MSCI World (Euro)-Index konnte in der zurückliegenden Börsenwoche vom 04.- 09.04. einen weiteren Gewinn von 1,3 % bei 242,01 Punkten erreichen und ein neues Hoch vermelden. Die aktuelle Hausse setzte sich damit weiterhin fort.Die zunehmend skeptisch zu betrachtende KGV-Bewertung der internationalen Aktienmärkte spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass der höchste Indexstand seit Etablierung des Aufwärtstrends der letzten 5 Jahre nicht nur in arithmetischer Skalierung, sondern nun auch bei einer logarithmischen Skalendarstellung verzeichnet ...

