Der DAX konnte seit Jahresstart ca. 12,3 % zulegen. Unterm Strich ging es mit unserem heimischen Leitindex von 13.726 Punkte auf das momentane Niveau von 15.427 Zähler zulegen. Das entspricht einem Plus in dieser Höhe. Die Fresenius-Aktie hat jedenfalls eine verhaltenere Kursperformance gezeigt. Die Aktie des DAX-Gesundheitskonzerns legte lediglich von 38,30 Euro auf das derzeitige Niveau von 38,34 Euro zu. Das entspricht einem Plus von mickrigen 0,01 %. Wirklich wenig … allerdings dürfte das hinlänglich ...

