Diese Woche endete wie die letzte: Wieder neue Rekordstände, wieder sehr gute Unternehmensmeldungen, gute, nein sehr gute Quartalsergebnisse beid en grossen amerikanischen Banken. Während in Deutschland über neue Bundesgesetze für einheitliche Lockdownmassnahmen diskutiert, schaltet Grossbritannien mit über 50 % Impfquote schon fast wieder auf "business as usual". Und zum Wochenausklang meldete China eine schier unglaubliche Wachstumsrate von 18,3 % im Q1/2021, was den Exportwerten im DAX einen kräftigen Schub gab - genug für einen neuen Indexrekord. Zuvor glänzte der US-Markt mit Unternehmensmeldungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...