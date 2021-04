In der Kalenderwoche 15 vom 12.04. bis 16.04.2021 gewährt der CFO der Media and Games Invest plc., Paul Echt, in einem Interview mit der Anleihen Finder Redaktion einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung und die weiteren Vorhaben des Gaming-Unternehmens. Die Media and Games Invest plc. (MGI) konnte im Pandemie-Jahr 2020 deutlich zulegen und ihren Umsatz auf 140 Mio. Euro ausbauen. "Wir haben auch im vergangenen Jahr von unserer Buy-and-Build-Strategie profitiert, bei der wir unser organisches Wachstum mit synergetischen Akquisitionen begleiten und so für überdurchschnittliche Wachstumsraten sorgen konnten", so Paul Echt im Gespräch mit dem Anleihen Finder. MGI hatte im Februar seine im vergangenen Jahr begebene Unternehmensanleihe 2020/24 um weitere 40 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 120 Mio. Euro aufgestockt.

Quorum verfehlt - sowohl die die Eyemaxx Real Estate AG als auch die Singulus Technologies AG haben in ihren ersten Gläubigerabstimmungen das notwendige Quorum von 50% für Änderungen von Anleihebedingungen verfehlt. Das Verfehlen des Quorums ist in ersten Gläubigerabstimmungen nicht unüblich, beide Unternehmen müssen nun aber zweite Gläubigerversammlungen abhalten. Eyemaxx lädt die Gläubiger seiner Anleihen 2018/23 (WKN A2GSSP), 2019/24 (WKN A2YPEZ) und 2020/25 (WKN A289PZ) nun zu einer Präsenzversammlung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...