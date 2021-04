Daimler: Des Anlegers neuer Liebling (?)

Die Aktie von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) gehörte in den vergangenen Monaten zu den Top-Performern im DAX. Seit den Tiefstständen vom März 2020 hat sich der Aktienkurs inzwischen fast vervierfacht.

Die beeindruckende Kurs-Rallye wird immer wieder mit neuen, starken Geschäftszahlen befeuert, so zum Beispiel aktuell mit den neuesten Zahlen zum ersten Quartal 2021. Vor allem dank eines starken China-Geschäfts und Kostensenkungen ist der Stuttgarter Auto- und Lkw-Bauer deutlich besser ins Jahr gestartet als von den meisten Branchenkennern erwartet worden ist.

Daimler übertrifft Prognosen

Im ersten Quartal verbuchte der Konzern einen operativen Gewinn von 5,8 Mrd. Euro. Laut Daimler hatte die durchschnittliche Analysten-Prognose bei knapp fünf Mrd. Euro gelegen.

Das starke Ergebnis hatte sich bereits angedeutet, da Daimler-Vorstandschef Ola Källenius zuletzt immer wieder von einer Fortsetzung des positiven Trends gesprochen hatte. Trotzdem sorgte die Höhe des Ergebnisses bei den meisten Anlegern für eine erfreuliche Überraschung.

Bildquelle: Pressefoto Daimler

Die neue EQS ist für Daimler wichtig

Die Geschäftszahlen zeigen, dass Daimlers strategischer Umbau Früchte trägt. Das Unternehmen will verstärkt auf eine auf Luxus und Elektrifizierung basierende Produktstrategie setzen. Geplant ist, die gesamte Fahrzeugflotte zu elektrifizieren und so in den kommenden Jahren zum weltweit führenden Elektroautobauer aufzusteigen.

