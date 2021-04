von Redaktion Euro am Sonntag Die US-Kryptowährungsbörse Coinbase hat bei ihrem Gang an die Technologiebörse Nasdaq in New York ein fulminantes Debüt hingelegt. Nachdem die Nasdaq zuvor einen Referenzpreis von 250 Dollar je Aktie festgelegt hatte, kam ein Eröffnungskurs von 381 Dollar ...

