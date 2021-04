Berlin (ots/PRNewswire) - Am 16. April um 20 Uhr MESZ wird eine Zusammenarbeit zwischen den Pionieren der aufstrebenden digitalen Modeindustrie exklusiv im THE DEMATERIALISED (https://thedematerialised.com/) Marktplatz. Es wird nur für 48 Stunden zum Kauf verfügbar sein.Die rekordverdächtigen NFT-Ausnahmekönner RTFKT (http://rtfkt.com/) und das digitale Couture-Haus THE FABRICANT (https://www.thefabricant.com/) haben sich zusammengetan, um eine siebenteilige Kollektion zu kreieren. RTFKT hat im Februar dieses Jahres Geschichte geschrieben, indem es innerhalb von sieben Minuten Sneaker-NFTs im Wert von 3,1 Millionen Dollar verkauft hat. Während THE FABRICANT das erste Modeunternehmen war, das jemals ein NFT herausgebracht hat, wurde ihr Iridescence-Kleid im März 2019 für 9.500 US-Dollar verkauft.Ein NFT (Non-Fungible Token) ist am besten definiert als ein einzigartiger digitaler Identifikator, der auf einer Blockchain erstellt und beobachtet wird. Stellen Sie sich das wie einen digitalen Pass für ein Produkt vor, der es ermöglicht, Urheberschaft und Eigentumsverhältnisse transparent zu machen. Der Wert eines NFT kann subjektiv sein, aber es liefert Provenienz, bietet neue Möglichkeiten des Storytellings und erzeugt Marktknappheit bei gleichzeitiger Sicherung der Souveränität für den Schöpfer.Die Co-Branded-Kollektion mit dem Namen "RenaiXance" zielt darauf ab, die Bedeutung von Street-Culture im digitalen Zeitalter neu zu definieren. Darin kleiden sie ihre Musen ein - und fragen: Wer sind die zukünftigen Vorfahren des Metaverse?Die von THE FABRICANT kreierten Kleidungsstücke verkörpern eine Vorstellung von Fluidität und Schutz zugleich. Ihr Design-Team wurde dazu getrieben, indem es feststellte, wie vielfältig, aber dennoch geschlechtsspezifisch und übersexualisiert Gaming-Charaktere sind. Die neue Welle der Mode-Rekonstruktivisten (Kreative, die Kleidungsstücke auseinandernehmen und wieder zusammensetzen) war ebenfalls eine wichtige Einflussquelle für das Korsettstück und das gesamte Styling. Konzeptionell verweist dies auf die Wichtigkeit, alte Überzeugungen zu überdenken und kaputte Systeme in Frage zu stellen. Die hyperfuturistischen Sneaker, entworfen von RTFKT, vervollständigen den Look, bei dem sich mittelalterliche und antike Ästhetik mit einer Punk-Mentalität mischen, um einen rebellischen Geist für die Gegenwart zu schaffen.Der "invite-only"-Marktplatz von THE DEMATERIALISED hat das Ziel, den Zugang zu und den Besitz von NFTs zu erweitern, da Verbraucher mit regulären Fiat- oder Kryptowährungen bezahlen können. Ihre NFTs werden von der LUKSO (https://www.lukso.network/)Blockchain betrieben. Ihre innovative Plattform bietet auch neue Formen des Nachkaufnutzens mit AR-Erlebnissen, NFT-Kollektionspräsentation und Portierung direkt auf Avatare (D2A) in Spielen und Metaversen."Diese NFT-Kollektion bietet der Community die Chance, einen Teil der digitalen Modegeschichte zu besitzen. Es war ein Traum, die Exklusivität für diesen Tropfen mit den beiden führenden Marken in diesem Bereich zu sichern."- Marjorie Hernandez und Karinna Nobbs (Mitbegründerinnen von THE DEMATERIALISED)BILD- UND VIDEOPAKET HIER (https://drive.google.com/drive/folders/105MP3AV94w_wFZ82Ucaqt-xZUDIbmQ4T?usp=sharing)Video - https://mma.prnewswire.com/media/1489659/THE_DEMATERIALISED.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1489648/THE_DEMATERIALISED.jpgPressekontakt:Karinna Nobbs+44 (0)7932 773692karinna@thedematerialised.comOriginal-Content von: THE DEMATERIALISED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154922/4891501