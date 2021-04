Siemens Gamesa Renewable Energy (GAM): Marktführer bei Offshore-Windkraft mit Rückenwind <<< BREAKOUT-SETUP <<<

Beste Voraussetzungen für einen Breakout bei Siemens Gamesa Renewable Energy (GAM): Seitwärtsbewegung nach Pullback & extem hohes Handelsvolumen am vergangenen Freitag

Symbol: GAM ISIN: ES0143416115

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Nach dem Pivot-Hoch von Ende März sahen wir eine Konsolidierung in Form einer Bullenflagge, die bis unter die gleitenden Durchschnitte reichte, in den letzten Tagen aber in eine Seitwärtsbewegung überging. Positiv zu werten ist auch das stark erhöhte Handelsvolumen am vergangenen Freitag im Zusammenhang mit der grünen Tageskerze.

Chart vom 16.04.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 114.26 EUR





Meine Expertenmeinung zu GAM

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz im baskischen Bilbao ist Marktführer im Bereich der Offshore-Windenergieanlagen und versprürt derzeit vor allem aus Großbritannien eine gestiegene Nachfrage. Haupteigner mit einem Anteil von rund 67 Prozent ist die in München ansässige Siemens Energy. Das Geschäftsmodell unterliegt allerdings starken Schwankungen, weil die Konkurrenz der chinesischen Anbieter wie Shanghai Energy, der US-Firma General Electric und der dänischen Vestas stark ist und die Rahmenbedingungen wie Garantiepreise für Ökostrom und CO2-Besteuerung von den Launen der Politik abhängig sind.

Mögliches Setup: Sofern sich die positive Entwicklung der letzten beiden Börsentage fortsetzt, sehen wir die weitere Entwicklung bei Siemens Gamesa Renewable Energy positiv und können uns einen Long-Einstieg vorstellen. Alle weitere Eckdaten zu diesem Breakout-Setup gibt es im Premiumdienst-Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/siemens-gamesa-renewable-energy-gam-chartbild-mit-rueckenwind/

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GAM.

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2021