Gold holt SchwungDie abgelaufene Handelswoche zeigte in mehreren Marktbereichen stärkere Bewegungen. Rückenwind erhielten die Aktien- und Edelmetallmärkte von wieder sinkenden Zinsen und einem schwächeren US-Dollar. In der Folge erreichten DAX, Dow Jones & Co neue Allzeithöchstkurse, ebenso Bitcoin.Im Wochenverlauf gab der US-Dollar gegen den Euro 0,7 % auf 1,19817 Dollar je Euro ab. Bitcoin gewann parallel 5,5 % auf 61.322 Dollar. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries fiel von 1,67 % auf 1,57 %, während der DAX 1,7 % auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...