Bei Grenke zeichnet sich Machtkampf ab

Der Baden-Badener Unternehmer Wolfgang Grenke will nicht in den Aufsichtsrat des nach ihm benannten Konzerns zurückkehren. Grenke beabsichtige, das Gremium zur Hauptversammlung im August zu verlassen, sagte er der Süddeutschen Zeitung (SZ). Sein Wunsch sei, dass sein ältester Sohn ihm im Kontrollgremium der Grenke AG nachfolgt. Hinter den Kulissen der Firma bahnt sich unterdessen ein Machtkampf an. Grenke, dessen Familie gut 40 Prozent der Aktien der Grenke AG kontrolliert, ließ im Gespräch mit der SZ durchblicken, dass er der amtierenden Vorstandschefin Antje Leminsky nicht mehr vertraut. Nachfragen zu ihrer Rolle ließ er demonstrativ unbeantwortet.

Tele Columbus kündigt Bezugsrechtskapitalerhöhung an

Die Tele Columbus AG hat die geplante Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung angekündigt. Die Gesellschaft erwartet einen Bruttoemissionserlös von rund 475 Millionen Euro. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben am Samstag beschlossen, dass die Gesellschaft nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") 146.109.887 neue Aktien anbieten wird. Die neuen Aktien werden aus dem Kapitalerhöhungsbeschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Januar 2021 im Zusammenhang mit der öffentlichen Übernahme durch Kublai stammen.

Intel-Tochter Mobileye plant selbstfahrende Taxis in Deutschland

Das Technologieunternehmen Mobileye dürfte in Deutschland früher als bisher erwartet selbstfahrende Taxis anbieten. "Wenn alle Voraussetzungen passen, würden wir gern ab nächstem Jahr mit unserem Dienst nach Deutschland kommen", sagte Johann Jungwirth, verantwortlich für Mobilitätsdienste bei Mobileye, Welt am Sonntag. "Ich würde mich freuen, wenn der Bundestag, Bundesrat und Verkehrsministerium den entsprechenden Rahmen dafür schaffen."

