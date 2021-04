Der gemessen am Umsatzvolumen weltgrößte Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (US8740391003) vermeldete in der vergangenen Woche einen neuen Umsatz - und Gewinnrekord. Insgesamt wurde ein Gewinn von 4,1 Milliarden Euro erzielt. Das bedeutet ein Gewinnwachstum von 19,4 % zum Vorjahreszeitraum und eine Nettomarge von fast 50 %. Die Halbleiterproduktion für die Automobilindustrie macht dabei allerdings nur 4 % des Umsatzes aus. Doch TSMC ist sich des drastischen Mangels an Halbleitern in der gesamten Industrie bewusst und möchte im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...