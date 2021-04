Vor einem knappen Monat war es so weit: Vodafone (WKN: A1XA83) brachte 25 % seiner Funkturmsparte an die Börse. Vantage Towers (WKN: A3H3LL) heißt das ausgegliederte Unternehmen. Und das Geschäftsmodell hat, vor allem mit Blick auf den 5G-Ausbau, Potenzial. Doch was ist die Aktie wert? Aktuell notiert Vantage Towers zu 24,45 Euro (Stand: 16. April 2021). Vodafone sitzt am langen Hebel Mit dem Teil-Spin-Off der Funkturm-Sparte folgte Vodafone einer cleveren Kapitalmarktstrategie. Weiteres Fremdkapital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...