Viele Wasserstoff-Werte wie die Plug Power (WKN: A1JA81)-Aktie oder die Nel (WKN: A0B733)-Aktie korrigieren derzeit. Die Gründe hierfür sind sehr individuell. So hatte Plug Power kürzlich eine Korrektur in seinen Bilanzen vornehmen müssen, was Investoren abschreckt. Bei Nel gab es hingegen keinerlei solcher Vorkommnisse. Dennoch sind auch hier, wie bei allen sehr jungen Unternehmen, große Kurschwankungen möglich. Gerade nach starken Anstiegen müssen Aktien aufgrund ihrer hohen Bewertung zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...