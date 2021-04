Berlin, den 18. April 2021. (ots) - Die Live-Übertragung der Trauerfeier für Prinz Philip erzielte am Samstagnachmittag auf WELT in der Spitze einen Marktanteil von 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bis zu 440.000 Zuschauer*innen (ab 3 Jahre) waren bei der Live-Übertragung aus Schloss Windsor dabei. Gloria von Thurn und Taxis kommentierte aus Rom, Arndt Striegler und Daniela Will waren in London vor Ort, im Studio in Berlin moderierten Tatjana Ohm und Alexander Siemon. Die etwa dreistündige Berichterstattung erreichte in der Zielgruppe einen durchschnittlichen Marktanteil von 2,0 Prozent. Die durchschnittliche Reichweite beim Gesamtpublikum lag bei 270.000 Zuschauer*innen.



