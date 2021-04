Die Aktie von AFC Energy hat die Abwärtsdynamik hinter sich gelassen und strebt nach neuen Rekorden. Noch vor einem Monat lag die Aktie wie viele andere Wasserstoff-Titel am Boden. Das Comeback der AFC Energy-Aktie stellt bisher die Performance der Konkurrenz in den Schatten. Satte 77 Prozent stieg der Kurs in den letzten vier Wochen, und jetzt wird es erst richtig spannend.Anleger mit Wasserstoff-Papieren im Depot durchliefen im noch jungen Jahr ein Wechselbad der Gefühle. Zum Jahreswechsel stellten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...