DJ CDA-Chef Laumann wirbt für Laschet

BERLIN (Dow Jones)--Im Machtkampf um die Unions-Kanzlerkandidatur positioniert sich der Arbeitnehmerflügel CDA hinter dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, während CSU-Chef Markus Söder Unterstützung aus dem Thüringer CDU-Landesverband bekommt. CDA-Chef Karl-Josef Laumann, der in NRW in Laschets Kabinett auch Sozialminister ist, betonte in Bild am Sonntag: "Armin Laschet ist der richtige Kanzlerkandidat der Union, weil er eine Politik der Mitte und des Ausgleichs verkörpert. Auf ihn ist Verlass, er steht zu seinem Wort. Das ist nicht ganz unwichtig in der Politik."

Der CDU-Landesvorsitzende von Thüringen, Christian Hirte, sprach sich mit Blick auf die Umfragezahlen indirekt für Söder aus, sagte Bild am Sonntag: "Armin Laschet und Markus Söder sind jetzt von den Parteigremien und der Fraktion beauftragt, eine Einigung herbeizuführen. Der Wunsch in der Mehrheit von Wählern und CDU ist dabei offensichtlich."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2021 04:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.