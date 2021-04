DJ Linnemann warnt vor Kampfabstimmung über Kanzlerkandidatur

BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, hat die Union eindringlich vor einer Kampfabstimmung über die Kanzlerkandidatur gewarnt. "Was wir jetzt brauchen ist eine gemeinsame Lösung und keine Kampfabstimmung in der Fraktion", sagte Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ansonsten drohen Gräben aufgerissen zu werden, die sich nur schwer wieder zuschütten lassen." Die Bundestagsfraktion trifft sich am Dienstag zu ihrer nächsten Sitzung.

Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, hätten der Union "das Wort gegeben, dass sie es am Wochenende klären wollen", erinnerte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU. "Also spätestens an diesem Sonntag."

Er persönlich stehe nach wie vor zu Laschet, betonte Linnemann. Dieser habe in Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass er die CDU breit aufstellen und mit nur einer Stimme Mehrheit regieren könne. "Entscheidend ist jetzt aber", fügte der Fraktionsvize hinzu, "dass es sehr schnell eine Einigung gibt".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2021 04:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.