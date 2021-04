Die größte US-Kryptobörse Coinbase ist am Mittwoch erfolgreich an der Nasdaq gestartet. Das Unternehmen profitiert stark vom Krypto-Boom, der die größten Digitalwährungen Bitcoin und Ethereum in der vergangenen Woche auf neue Rekordhöhen trieb. Während mancher wegen der bereits hohen Coinbase-Bewertung die Nase rümpft, kaufen Profis wie Ark-Invest-Chefin Cathie Wood in großem Stil. Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Ripple, ist fulminant an der ...

