Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Deutschen bei ihrer Geldanlage eher konservativ eingestellt sind. Doch in dieser Hinsicht scheint sich in unserem Land ein wenig zu ändern. Denn bei den Onlinebrokern in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 1,5 Mio. neue Depots eröffnet. Dies ist natürlich erst einmal als ein sehr positives Signal zu bewerten. Aber entscheidend hierbei ist sicherlich auch, wofür die neuen Depots letztendlich verwendet werden. Weiterhin stehen nämlich neben Aktien auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...