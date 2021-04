Die Kryptowährung Bitcoin wird aufgrund ihrer hohen Volatilität häufig als unseriös abgetan. Doch könnte sie als "digitales Gold" eine Rolle in einem Multi Asset-Portfolio spielen. Wir stellen die Einschätzung von Jeroen Blokland, Robeco für die Südseiten der Börse München vor. In unserem Test überzeugtec der Broker eToro als Nummer Eins. Der Bitcoin ist natürlich auch regelmäßig Thema in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...