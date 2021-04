Fraport - Hebt die Flughafen-Aktie nach dem Pullback ab?

Pullback Trading-Strategie

Symbol: FRA ISIN: DE0005773303

Rückblick: Fraport zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben in Europa ist. Seit dem Corona-Einschlag versucht die Aktie sich mit dynamischen Schüben nach oben zu kämpfen. Dabei sehen wir immer wieder Rücksetzer in den Bereich des EMA-50.

Meinung: Auch 2021 hat es die Reiseindustrie schwer. Mit dem Impffortschritt und den kommenden wärmeren Monaten, könnte es aber dann doch zu signifikanten Lockerungsschritten kommen. Die Fraport-Aktie macht gerade wieder einen Pullback zum EMA-50. Wenn das Papier auf diesem Niveau wieder Stärke zeigt und nach oben dreht, bekommen wir ein höheres Tief und es bietet sich uns eine Long-Chance.

Chart vom 16.04.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 51.74 EUR











Setup: Bei Kursen über der Tageskerze von Freitag, bietet sich die Eröffnung einer Long-Position an. Hier ist Intraday auf entsprechende Signale zu achten. Nach dem Entry könnte die Absicherung eng unter derselben Kerze, unter dem EMA-50 erfolgen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in FRA





