BERLIN (Dow Jones)--In Abgeordnetenkreisen der fünf Nordländer ist nach Welt-Informationen zu hören, dass der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet kaum noch Unterstützer unter deren Bundestagsabgeordneten mehr habe. Dies sei das Ergebnis einer informellen Abfrage unter den Abgeordneten. Damit könnte sich eine mächtige Küstenallianz gebildet zu haben, die CSU-Chef Markus Söder unterstützt.

"An der Küste elektrisiert Markus Söder unsere Basis. Bei der anstehenden Entscheidung in der Fraktion weiß die übergroße Mehrheit der Abgeordneten um die notwendige und richtige Entscheidung", sagte Oliver Grundmann (CDU), Chef der Küstenparlamentarier der Unionsfraktion und Befürworter von Söder als Kanzlerkandidat. "Die Uhr tickt unaufhörlich. Sollte eine Entscheidung nicht sehr zeitnah vor Dienstag fallen, wird sich durch den beantragten Tagesordnungspunkt in unserer Fraktion die historische Entscheidung der CDU/CSU-Fraktion von 1979 halt wiederholen."

1979 entschied die Unionsfraktion in einer Kampfabstimmung über den Kanzlerkandidaten von CDU/CSU. Damals stimmte eine Mehrheit zugunsten von Franz Josef Strauß (CSU) ab; gegen ihn unterlag CDU-Politiker Ernst Albrecht.

