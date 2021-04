Das SDAX-Mitglied Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700) erwartet in 2021 keine steigenden Umsätze, aber steigende Gewinne. Und trotzdem entwickelt sich der Aktienkurs der Gesellschaft mehr als erfreulich: In den letzten 12 Monaten verdoppelte sich der Kurs. Wieso könnte man fragen? Bei einer Market-Cap von 1,58 Mrd EUR, einem eKGV von 58,4 für 2021 und eienr Dividendenrendite von rund 1% ist die Aktie nicht gerade ein Schnäppchen. Gäbe hierfür schon einige Argumente: Aber in einem Zukunftsfeld tätig mit hohen Wachstumsraten Mit über 800 Mitarbeitern gehört Eckert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...