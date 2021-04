Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs ist der Bitcoin-Kurs kräftig eingebrochen. Auch die Altcoins gaben nach. Innerhalb weniger Stunden verpufften 300 Milliarden US-Dollar. Der Börsengang der Kryptobörse Coinbase hatte in der vergangenen Woche für eine wahre Kryptoparty gesorgt. Mehrere der großen digitalen Währungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (Ether) oder Ripple (XRP) erreichten neue Allzeithochs. Am Wochenende brachen dann die Kurse aber massiv ein. Neben Gewinnmitnahmen nach der aktuellen Rallye dürften auch Sorgen über mögliche strengere Regulierungen in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...