Am vergangenen Dienstag gab der südostasiatische Fahr- und Essenslieferdienst Grab Holdings Inc. in einer Pressemitteilung bekannt, im Zusammenschluss mit der US-amerikanischen Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Altimeter Growth Corp. (KYG0370L1243) in den USA an die Börse gehen zu wollen. Medienberichten zufolge wird das Unternehmen derzeit auf rund 40 Milliarden Dollar geschätzt. Damit wäre der Börsengang von Grab der weltweit größte bislang getätigte SPAC-Deal, der dem Hype um die beschleunigten Börsengänge via ...

Den vollständigen Artikel lesen ...