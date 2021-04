Freiburg (ots) - Das hat er ganz schön schlau angestellt, der Hans-Dieter "Hansi" Flick. Er hat innerhalb weniger Monate alle zu gewinnenden sechs Titel geholt, das hat ihn in eine starke Position gebracht. Nun, da die Bosse des deutschen Rekordmeisters nicht so wollen, wie er will, hat er sie unter Druck gesetzt. Eine taktische Glanzleistung des netten "Hansi", mit der er die Oberhäupter der Bayern-Familie schachmatt setzt. Denn die Herren Rummenigge, Kahn, Salihamidzic, Hainer und Hoeneß, die sich sonst ziemlich viel herausnehmen, werden es nicht wagen, Flicks Wunsch nach vorzeitiger Auflösung des bis 2023 laufenden Vertrages zu verwehren. Flick hat alle Trümpfe in der Hand - und kann zudem die Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes glücklich machen. http://mehr.bz/bof8607



