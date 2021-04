Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Zur Zeit gibt es nicht viele Möglichkeiten, um die Freizeit zu gestalten. Bei vielen steht deshalb am Wochenende oder nach Feierabend ein ausgiebiger Spaziergang an. Dabei kann man immerhin einen Freund oder eine Freundin treffen. Und es gibt weitere Vorteile, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Spazierengehen ist zum Beispiel gesund. Es regt das Immunsystem an und tut dem Körper, aber auch der Seele gut, sagt Marlen Schernbeck von der Apotheken Umschau:O-Ton Marlen Schernbeck 19 sec."Der Körper schüttet weniger vom Stresshormon Cortisol aus, stattdessen steigt der Pegel an Glückshormonen. Also, Gehen entspannt! Studien deuten auch an, dass man durch regelmäßiges Spazieren Stress besser bewältigt und sogar Depressionen vorbeugen kann. Also ist es eine gute Maßnahme auch gegen den Corona-Blues."Sprecherin: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt pro Woche mindestens zweieinhalb bis fünf Stunden Bewegung. Das sind etwa 21 bis 42 Minuten am Tag:O-Ton Marlen Schernbeck 10 sec."Das ist wichtig für die Gesundheit. Man hat ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Außerdem werden die Muskeln gestärkt und die Lunge an der frischen Luft besser durchlüftet."Sprecherin: Auch unser Geist profitiert von der Bewegung. Es gibt Studien, die zeigen, dass Gehen die Merkfähigkeit stärkt:O-Ton Marlen Schernbeck 25 sec."US-amerikanische Forscher haben zum Beispiel herausgefunden, dass sich durch regelmäßiges Spazieren der Hippocampus vergrößert. Das ist die Region im Hirn, die fürs Lernen und Gedächtnis zuständig ist. Was auch klar belegt ist: Laufen macht kreativer. Das haben schon früh bekannte Dichter und Denker erkannt. Berühmte Freunde des Spazierengehens sind zum Beispiel Friedrich Nietzsche, Jean-Jaques Rousseau oder auch Albert Einstein."Abmoderation: Es gibt sogar einen Forschungszweig, der sich mit dem Spazierengehen beschäftigt, schreibt die Apotheken Umschau. An der Universität Kassel wird die sogenannte Promenadologie unterrichtet, also Spaziergangswissenschaft.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4892014