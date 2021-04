TAGESVORSCHAU: Termine am 19. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FRA: Faurecia, Q1-Umsatz

11:00 DEU: Rewe-Group, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Hansgrohe Group, Jahres-Pk (online)

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

22:15 USA: IBM, Q1-Zahlen

23:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/21

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 02/21 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 04/21

SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: 22. "Deutscher Bankentag" (online). Veranstalter ist der Bundesverband deutscher Banken (BdB). Als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chef Manfred Knof, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundesfinanzminister Olaf Scholz DEU: Außenwirtschaftstage 2021 der Bundeswirtschaftsministeriums u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier CHN: Internationale Automesse in Shanghai (21.4.-28.4.21) 1. Pressetag EUR: Tagung der EU-Außenminister

