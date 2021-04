Hamburg (ots) - Einmal kurz abgelenkt und schon ist es geschehen: ein Unfall mit Blech- oder womöglich sogar Personenschaden. In einem solchen einzigartigen Stressmoment schaffen es die Wenigsten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Exakt das ist jedoch unabdingbar, um die Lage auf keinen Fall noch weiter zu verschlechtern. Von daher ist es angebracht, einen erfahrenen Spezialisten zu konsultieren. Ein Kfz Sachverständiger unterstützt mit etlichen Dingen: von der Beweislage bis zum Schadengutachten. Doch gleichfalls abseits vom Bereich eines Unfalls existieren Gebiete, bei denen man von der Sachkompetenz eines Spezialisten einen Nutzen ziehen und bares Geld einsparen kann.Insbesondere falls Sie auf der Recherche nach "Schadengutachten Hamburg Eimsbüttel" sind, haben Sie in dem Sachverständigen Keskin den optimalen Profi gefunden.Das Büro des Kfz Sachverständigen Keskin (https://www.sv-keskin.de/)liegt etwas abseits der Hamburger Altstadt und offeriert bereits seit 2015 kompetente Unterstützung rund ums Kfz an. Die Hauptaufgabe stellt in diesem Zusammenhang das übliche Schadengutachten dar: Grob gesagt beschreibt es den eingetretenen Schadensfall, die Wertminderung der entsprechenden Fahrzeuge sowie eine Menge weitere Formalitäten, welche hauptsächlich für die Versicherungsgesellschaft benötigt werden. Als Anspruchsteller ist selbiger Dienst nebenbei bemerkt für Sie in Gänze unentgeltlich, die Gebühren übernimmt einzig der Schädiger bzw. dessen Versicherung. Ein Beweggrund mehr, auf Nummer sicher zu gehen und bei jedwedem Unfall einen Experten zu engagieren.Die alleinige Lage, in welcher sich ein umfangreiches Expertengutachten nicht rentiert, sind kleine Unfallschäden mit einem Betrag von unter tausend EUR. Bei einem so bekannten Bagatellschaden bezahlt die Versicherung bekanntermaßen nicht. Allerdings auch in diesem Fall bieten viele Gutachter ihre Unterstützung an. Der Kfz Sachverständiger Keskin in Hamburg z. B. kann in diesem Fall ein kostengünstiges Kurzgutachten samt detaillierter Auflistung der Preise anfertigen.Ein weiterführender ausgesprochen gewichtiger Dienst ist die so genannte Soforthilfe oder eine Notfallhotline. Denn was bringt einem schon der tollste Gutachter, wenn dieser nicht telefonisch erreichbar ist?Ein guter Gutachter (https://www.sv-keskin.de/) ist 24/7 erreichbar und führt Sie durch den gesamten Vorgang der Unfallabwicklung. Eine eventuelle Sicherung der Beweise und Dokumentation durch einen Profi ist besonders dann unumgänglich, wenn die Unfallschuld nicht klar nachgewiesen wird oder sich der Unfallgegner absolut nicht einsichtig verhält.Im Übrigen können Sie die Auswahl des Gutachters auch der Versicherung überlassen. Das ist indes nur in den seltensten Fällen dienlich, da diese Sachverständigen oft nicht gerade unparteiisch agieren und sich teilweise sogar auf die Seite der Versicherungsgesellschaft schlagen. Besser ist es, einen unabhängigen und zertifizierten Kfz-Sachverständigen Ihrer Wahl hinzuzuziehen. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg empfiehlt sich hier bspw. die Firma Keskin.Der 2te Teilbereich, in dem es zu empfehlen ist, einen Experten zu konsultieren, ist die Anschaffung und der Verkauf eines gebrauchten Kfz. Leider sind absolut nicht alle Verkäufer komplett rechtschaffen und unterschlagen Probleme oder Qualitätseinbußen häufig. Ein Lackschaden lässt sich noch einfach mit dem bloßen Auge feststellen, falls es um motorische Defekte und Dergleichen geht, sieht die Sache aber schon ziemlich anders aus. Mit dem Ziel, dass man hier keineswegs die sprichwörtliche Katze im Sack kauft, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, der solche Schäden aufdeckt und die adäquate Wertminderung einschätzt. Dessen ungeachtet auch als Verkäufer ist es sehr wohl von Nutzen, ein technisches Gutachten einzuholen. Bekanntlich kann es auch bei den allerbesten Absichten einmal geschehen, dass ein versteckter Mangel erst nach dem Verkauf ans Tageslicht kommt. Ein qualifiziertes Gutachten verhindert dann einen teuren und unnötigen Streit mit dem Käufer.Mehr Information, ebenso zum Themenbereich "Schadengutachten Hamburg Eimsbüttel", bekommen Sie unter https://www.sv-keskin.de/Pressekontakt:Aziz KeskinTelefon: 040 39 72 64Email: info@sv-keskin.deOriginal-Content von: Sachverständigenbüro Keskin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154742/4892021