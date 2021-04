DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Vertrag

Einer der größten US-amerikanischen Nahverkehrsbetriebe setzt auf das ID- basierte Fahrgeldmanagement-System des internationalen Telematik-Spezialisten Es hat coronabedingt etwas gedauert, doch jetzt ist der Großauftrag aus Houston unterzeichnet. Die US-Tochter der init innovation in traffic systems SE ist nun, wie im Februar letzten Jahres angekündigt, von der Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) in Houston, Texas damit beauftragt worden, ein innovatives ID-basiertes Fahrgeldmanagement-System für einen der größten Nahverkehrsdienstleister in den USA zu liefern und zu installieren. Der Erstauftrag hat ein Volumen von nahezu 30 Mio. USD. "Smart Ticketing made by init, wie wir es im Großraum Houston implementieren werden, ist heute eine der gefragtesten Technologien bei Verkehrsbetrieben weltweit. Ich bin besonders stolz auf dieses neue Projekt, weil METRO einer der ersten US-Kunden von init war und ist. Seit fast 20 Jahren liefert init nun schon innovative ITS-Technologie an METRO und das neue Ticketingsystem wird sich perfekt in diese integrierte Technologieumgebung einfügen. Wir freuen uns, die in all den Jahren gewachsene, gute Zusammenarbeit mit METRO so weiter fortsetzen zu dürfen", sagt init-Vorstand Dr. Jürgen Greschner. Fahrgäste des ÖPNV in aller Welt möchten schnell und einfach zum für sie günstigsten Fahrschein gelangen. Die Ticketinglösungen von init beseitigen die bislang häufig bestehenden Zugangshürden durch die Einführung von flexibler, bargeldloser und berührungsloser Bezahlmöglichkeiten. Über 1.700 Fahrzeuge werden integriert Grundlage für solch ein modernes Ticketing ist das Hintergrundsystem MOBILEvario von init. Es bietet für Tarifmanagement und Einnahmenaufteilung umfassende Funktionalitäten und dient zudem als zentrale Intelligenz in ID-basierten Systemen. Die offene Architektur mit definierten Programmierschnittstellen (APIs) bietet die notwendige Flexibilität, um Drittsysteme und verschiedene Identifikationsmedien sehr einfach einzubinden. Neben diesem zentralen System werden im Zuge der nächsten Jahre bei METRO auch 1.700 Linien- und Paratransit-Busse ausgerüstet sowie 200 Fahrscheinentwerter auf den Bahnsteigen angebracht. Über METRO: Die Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) betreibt den Nahverkehr im Großraum Houston, Texas. Das Versorgungsgebiet von METRO umfasst die Stadt Houston, Harris County und 14 umliegende Städte. Houston ist die viertgrößte und eine der schnellst wachsenden Metropolregionen in den Vereinigten Staaten.

