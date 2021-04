Nach einer langen und zermürbenden Pause werden Walt Disneys (WKN:855686) kalifornische Themenparks am 30. April wieder öffnen. Disney schloss die Drehkreuze im März letzten Jahres als Reaktion auf COVID-19. Kalifornien war einer der am stärksten betroffenen Staaten während der Pandemie und hat daher einige der strengsten Beschränkungen in den ganzen Vereinigten Staaten erlassen. Das House of Mouse hat sich beim Staat für das Recht auf Wiedereröffnung eingesetzt. Mit dem Hinweis auf die erfolgreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...