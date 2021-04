DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Sixt Leasing führt digitalen Bestellprozess auf sixt-neuwagen.de ein



19.04.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sixt Leasing führt digitalen Bestellprozess auf sixt-neuwagen.de ein Pullach, 19. April 2021 - Die Sixt Leasing SE, ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat einen vollständig digitalen Bestellprozess auf sixt-neuwagen.de gelauncht. Damit können Privatkunden ihr Traumauto ganz einfach und bequem online und von zuhause aus bestellen. Weitere Informationen zum Bestellprozess sind auf https://www.sixt-neuwagen.de/fragen-antworten/bestellprozess verfügbar. Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Unser digitaler Bestellprozess auf sixt-neuwagen.de ist schnell, komfortabel und sicher. Die Identifikation erfolgt mit Hilfe unseres Partners IDnow. Dadurch müssen unsere Kunden nicht mehr zur nächsten Postfiliale gehen, um dies zu erledigen. Und auch das Ausdrucken der Antragsunterlagen wird mit unserem Online-Verfahren überflüssig. Damit heben wir das Kundenerlebnis auf das nächste Level und erreichen einen weiteren Meilenstein bei der Digitalisierung des Geschäftsmodells." Der digitale Bestellprozess hat sich bereits in ähnlicher Form im Rahmen der letztjährigen Sonderaktion mit PAYBACK bewährt, bei dem der Kia Stonic "VISION" vermarktet wurde. Nun können Privatkunden das Verfahren auf sixt-neuwagen.de dauerhaft nutzen. Kunden haben auf sixt-neuwagen.de die Möglichkeit, ihren Neuwagen individuell zu konfigurieren oder einen bereits verfügbaren Lagerwagen zu bestellen. Dabei können sie Fahrzeuge von rund 35 Marken wählen und von besonders günstigen Preisen sowie optionalen Serviceprodukten profitieren. --- Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.



Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. www.sixt-leasing.de

Pressekontakt Sixt Leasing: Kirchhoff Consult

sixtleasing@kirchhoff.de

19.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de