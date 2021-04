DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Das Ringen um die Kanzlerkandidatur in der Union geht weiter. CDU-Chef Armin Laschet kann dabei nicht auf die Unterstützung des Parteinachwuchses zählen: Die Landesvorsitzenden der Jungen Union (JU) sprachen sich am Sonntagabend mit großer Mehrheit für eine Kandidatur von CSU-Chef Markus Söder aus, wie JU-Chef Tilman Kuban mitteilte. In Abgeordnetenkreisen der fünf Nordländer ist nach Welt-Informationen zu hören, dass Laschet kaum noch Unterstützer unter deren Bundestagsabgeordneten mehr habe. Dies sei das Ergebnis einer informellen Abfrage unter den Abgeordneten. Damit könnte sich eine mächtige Küstenallianz gebildet haben, die Söder unterstützt. Die nächste Fraktionssitzung wurde für Montag 11.30 Uhr als Sondersitzung zur Neufassung des Infektionsschutzgesetzes einberufen und könnte sich mit der Spitzenkandidatur zusätzlich befassen. Die reguläre Sitzung der Unionsfraktion findet am Dienstagnachmittag (15 Uhr) statt. Nach Bild-Informationen wollen die Organisatoren dabei eine geheime Abstimmung beantragen. Dazu müssten die Abgeordneten aber persönlich vor Ort sein. Die Grünen wollen am Montag (11.00 Uhr) die Entscheidung zu ihrer Kanzlerkandidatur bekanntgeben. In Frage kommen die beiden Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

22:15 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q

23:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Henkel AG & Co KGaA Stämme 1,83 EUR Henkel AG & Co KGaA Vorzüge 1,85 EUR Vonovia SE 1,69 EUR Nestle SA 2,75 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.504,00 -0,05 S&P-500-Indikation 4.176,50 -0,08 Nasdaq-100-Indikation 14.053,00 0,11 Nikkei-225 29.717,66 0,12 Schanghai-Composite 3.465,03 1,12 +/- Ticks Bund -Future 170,94 11 Freitag: INDEX Freitagsschluss +/- % DAX 15.459,75 1,34 DAX-Future 15.511,00 1,38 XDAX 15.496,63 1,38 MDAX 33.263,21 0,78 TecDAX 3.525,62 0,24 EuroStoxx50 4.032,99 0,99 Stoxx50 3.417,15 0,89 Dow-Jones 34.200,67 0,48 S&P-500-Index 4.185,47 0,36 Nasdaq-Comp. 14.052,34 0,10 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,83 -54

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Montagmorgen zunächst gut behauptet erwartet. Der DAX dürfte ein neues Rekordhoch markieren. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn, beherrschte doch die Frage nach den Kanzlerkandidaten den Blätterwald am Wochenende. Nun dürfe man gespannt warten, wen Union und Grüne ins Rennen schicken. Nach einem verheißungsvollen Start in die Berichtssaison in der Vorwoche stehen im Wochenverlauf erneut eine Reihe von Quartalszahlen an. Zudem dürften auch einige Unternehmen vorläufige Zahlen bekannt geben. Volle Aufmerksamkeit dürfte außerdem die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag erfahren.

Rückblick: Daten aus China stützten. Die dortige Wirtschaft war im ersten Quartal um 18,3 Prozent gewachsen gegenüber Vorjahr. Die Konsumfreude der Chinesen explodierte in Richtung Quartalsende regelrecht, der Umsatz im Einzelhandel verbuchte das höchste jemals verzeichnete Plus. Auf Ebene der Einzelunternehmen demonstrierte Daimler (+2,7%) eindrucksvoll, dass die Erholung in China auch bei den Einzelunternehmen ankommt. Eine Mischung aus hohem China-Absatz und guten Verkaufspreisen hatten Cashflow und Gewinn im ersten Quartal deutlich über den Konsensschätzungen ausfallen lassen. Der Gewinn lag klar über der Prognose. Bei L'Oreal (-1,8%) sprachen Händler von Gewinnmitnahmen trotz starker Umsatzzahlen zum ersten Quartal. Die Aktie sei bereits seit Februar um über 10 Prozent gelaufen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest/Allzeithoch - Heidelbergcement (+1,9%) hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Analysten von Berenberg strichen positiv heraus, dass das operative Ergebnis ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet und rund 23 Prozent über dem Konsens gelegen habe. Rund lief es auch bei Hellofresh (+3,3%). Der Kochboxenlieferant hatte den Ausblick angehoben. Elringklinger stiegen nach guten Erstquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick um 8,4 Prozent. In Hausselaune zeigten sich Pfeiffer Vacuum (+12,1%). Hier boomte das Geschäft dank der extrem hohen Dynamik am Halbleitermarkt. Der Vakuumpumpenhersteller steigerte den Konzernumsatz um 25 Prozent auf das höchste Quartalsniveau der Unternehmensgeschichte. Der Auftragseingang erreichte zudem Rekordniveau.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz berichtete von etwas festeren Kursen. Bei Einzelwerten habe es aber keine auffallenden Bewegungen gegeben.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Wall Street hat eine starke Woche mit weiteren Rekorden beendet, auch wenn das Tempo gemächlicher war als am Vortag. Das "Goldilocks"-Szenario - Konjunktuererholung, Niedrigzinsen, üppige Staatshilfe - begleitet den Markt weiter. Morgan Stanley reihte sich in den Reigen positiver Geschäftsausweise im Bankensektor ein. Trotz der besten Auftaktperiode der Unternehmensgeschichte zeigte sich der Titel 2,7 Prozent im Minus. Bereits an den Vortagen war zu beobachten, dass Anleger die Geschäftsausweise nutzen, um Kasse zu machen. Bank of New York Mellon verbuchte sinkende Ergebnisse und Einnahmen im ersten Quartal - die Titel sanken um 4,1 Prozent. Auch der Finanzdienstleister State Street enttäuschte mit Quartalszahlen, was die Aktie 7 Prozent abstürzen ließ. Alcoa (+8,5%) konnte im Berichtsquartal abermals höhere Aluminiumpreise durchsetzen. Positiv wurden auch Zahlen und Ausblick des Farben- und Lackeherstellers PPG Industries (+8,8%) aufgenommen. Der Run in US-Renten fand ein Ende. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrte bei 1,58 Prozent. Solange die US-Notenbank trotz der konjunkturellen Erholung die Geldpolitik nicht straffe, kauften Anleger aber prinzipiell weiter Rentenpapiere, hieß es mit Blick auf die weiterhin relativ hohen Renditen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1960 -0,13% 1,1975 1,1981 -2,1% EUR/JPY 129,97 -0,24% 130,28 130,39 +3,1% EUR/CHF 1,1013 +0,00% 1,1013 1,1015 +1,9% EUR/GBP 0,8635 -0,32% 0,8663 0,8668 -3,3% USD/JPY 108,65 -0,14% 108,80 108,83 +5,2% GBP/USD 1,3850 +0,15% 1,3829 1,3821 +1,3% USD/CNH 6,5262 +0,02% 6,5252 6,5250 +0,4% Bitcoin BTC/USD 57.165,58 1,431 56.358,87 61.506,45 +96,8%

Der US-Dollar neigte trotz der zuletzt exzellenten Konjunkturdaten zur Schwäche. Die Anzeichen mehrten sich, dass der positive Effekt der US-Konjunkturhilfen und guter Impffortschritte in den USA weitestgehend eingepreist sei, hieß es. Dem Dollar dürfte es ohne neue Impulse schwer fallen, kurzfristig wieder deutlich aufzuwerten. Bitcoin geriet mit einem Verbot von Zahlungen in der Türkei etwas unter Druck.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,01 63,13 -0,2% -0,12 +29,4% Brent/ICE 66,53 66,77 -0,4% -0,24 +29,0%

Der Ölpreis beendete eine starke Woche mit einer kleinen Korrekturbewegung. Prognosen für einen steigenden Bedarf und der kräftige Rückgang der US-Vorräte haben den Preis auf Wochenbasis um 6 Prozent nach oben getragen. Am Freitag meldete der Dienstleister Baker Hughes erneut einen Anstieg der aktiven Bohrlöcher in den USA in der abgelaufenen Woche um 7 auf 344. Seit August steigt die Zahl mit Blick auf den zulegenden Ölpreis.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.777,59 1.774,76 +0,2% +2,83 -6,3% Silber (Spot) 25,81 25,97 -0,6% -0,16 -2,2% Platin (Spot) 1.208,65 1.207,53 +0,1% +1,13 +12,9% Kupfer-Future 4,20 4,17 +0,7% +0,03 +19,1%

Vom schwächelnden Greenback und der Aussicht auf weiter niedrige Zinsen trotz anziehender Inflation profitierte der Goldpreis. Er hat die beste Woche seit Jahresbeginn hinter sich.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 11.437 (Vorwoche: 13.245) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 165,3 (136,4).

- Die Fraktionsspitzen der CDU/CSU und der SPD haben am Samstagnachmittag über die Ausgestaltung der Ausgangsbeschränkungen verhandelt. Das erfuhr Welt am Sonntag aus Koalitionskreisen. In den Gesprächen zeichnet sich dem Vernehmen nach ein Kompromiss ab.

