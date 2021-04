DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

123fahrschule SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2020



Die 123fahrschule SE hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2020 vorgelegt. Der Bericht enthält neben den geprüften Konzernabschlusszahlen auch ausführliche Informationen zur Fahrschulbranche sowie zu der Positionierung der 123fahrschule SE.



Trotz starker Beeinträchtigungen des operativen Betriebs durch Covid-19 konnte das Unternehmen das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich im Rahmen der Erwartungen abschließen und den Grundstein für die bundesweite Expansion in 2021 legen. Außerdem hat die Einführung des Online-Theorieunterrichts dem Unternehmen einen weiteren Digitalisierungsschub gegeben, der für die Zukunft durch die dauerhafte Einführung des Online-Theorieunterrichts gesichert werden soll.



Da die Einbringung der 123fahrschule Holding GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum

1. Oktober 2020 erfolgt ist, ist die 123fahrschule Holding GmbH erst ab dem 1. Oktober 2020 Bestandteil des Konzerns. Damit gehen die Erträge und Aufwendungen lediglich für ein Quartal in die Gesamtergebnisrechnung des Konzerns ein. Um die Aussagekraft der Gesamtergebnisrechnung und die Vergleichbarkeit der Zahlen auch für zukünftige Geschäftsberichte zu verbessern, wurde eine pro-forma Gewinn- und Verlustrechnung erstellt - unter der Annahme, dass die 123fahrschule Holding GmbH bereits zum 1. Januar 2020 eingebracht worden wäre.



Der vollständige Geschäftsbericht 2020 der 123fahrschule SE ist auf der Internetseite der Gesellschaft unternehmen.123fahrschule.de verfügbar.



